Міжбанк закрився на рівні 7,9760/7,9795 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9770/7,9855 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9785/7,9810 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9760/7,9795 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2653/0,2658 грн./рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2654/0,2657 грн./рубль. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 30,04 рублів за долар (+0,0298).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні – 1,3455/1,3540 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7540/10,7715 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,7430/10,7590 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні піднялися до 10,7510/10,7585 грн./євро.