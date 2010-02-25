Банки повинні щоденно звітувати Нацбанку про готівкові курси

З 1 березня 2010 року всі банки повинні до 10.00 надавати інформацію про готівкові курси гривні до долара, євро та російського рубля на поточний робочий день.

Про це йдеться в листі Нацбанку № 13-411/1053-2901, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Починаючи з 1 березня 2010 року, банкам необхідно щодня засобами Системи відповідно до встановленого Національним банком України регламенту до 10.00 надавати інформацію про курси гривні до долара США, євро, російського рубля, встановлені та затверджені наказом керівника банку на поточний робочий день для здійснення операцій купівлі та продажу готівкової іноземної валюти», - йдеться в листі.

Також повідомляється, що інформація надається за одну одиницю валюти без зазначення суми операції. Дані не надаються на вихідні та святкові дні, якщо вони у банку є робочими.