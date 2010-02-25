Moody's відкликало рейтинги "Укрсоцбанку"

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s відкликало рейтинги АКБ «Укрсоцбанк».

Про це йдеться у повідомленні рейтингового агентства, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, Moody`s відкликало довгостроковий рейтинг по депозитах в національній валюті Ва1 (прогноз – «стабільний»), довгостроковий рейтинг по депозитах в іноземній валюті В3 (прогноз – «негативний»), короткостроковий рейтинг за зобов`язаннями в національній та іноземній валюті «Not Prime», рейтинг фінансової стійкості D- (прогноз – "негативний"), рейтинг за національною шкалою Аа1.ua.

У повідомленні наголошується, що рейтинги відкликані з ділових причин.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2010 року склали 43,657 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 40,557 млрд. грн., зобов`язання – 37,629 млрд. грн., статутний капітал – 1,270 млрд. грн., власний капітал – 6,028 млрд. грн.

Банк за підсумками 2009 року одержав чистий прибуток 126,761 млн. грн.

Італійська група UniCredit володіє 94,2% акцій «Укрсоцбанку».