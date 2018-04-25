Яким банкам довіряють українці...

Продовжуючи тему «Битва банків за гроші вкладників у 2009 році», розглянемо наступні позиції – лідери та невдахи серед середніх банків України.

Придбання і втрати. Середні банки

Лідерами серед середніх банків із залучення грошей населення у 2009 році стали «СЕБ Банк», «БМ Банк» і «Піреус Банк МКБ». Чітко простежується орієнтація вкладників на банки із закордонним капіталом.

«Піреус Банк МКБ» у кризовому 2009 році максимально збільшив свою частку на ринку вкладів населення. Активна рекламна кампанія, високі ставки та формування позитивного іміджу допомогли забезпечити високі темпи росту в цьому сегменті ринку. При цьому в четвертому кварталі 2009-го «Піреус Банк МКБ» збільшив свою частку більш ніж на 30%. За структурою вкладів «Піреус Банк МКБ» більше уваги приділяв валютним вкладам, у четвертому кварталі він став лідером зі зростання частки валютних вкладів серед середніх банків України.

ВАТ «Піреус Банк МКБ» за підсумками 2009 року одержало збитки у розмірі 285,462 млн. грн., тоді як у 2008 році прибуток банку становив 15,888 млн. грн. У 2009 році активи банку збільшилися на 14% і на 1 січня 2010 року становили 3,180 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – на 13%, до 2,662 млрд. грн., зобов`язання – на 25%, до 2,887 млрд. грн., статутний капітал – на 28%, до 510 млн. грн., власний капітал – зменшився на 38%, до 293,177 млн. грн.

ВАТ «Піреус Банк МКБ» зареєстроване в 1994 році й на сьогодні входить до третьої групи (середні банки) за класифікацією Нацбанку України. Piraeus Bank (Греція) володіє 99,9594% акцій української кредитно-фінансової установи.

ВАТ «БМ Банк» (Київ) у 2009 році одержало збитки у розмірі 112,749 млн. грн. проти 10,102 млн. грн. прибутку в 2008 році. Активи банку торік скоротилися на 6% і на 1 січня 2010 року становили 2,926 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – на 2%, до 2,343 млрд. грн., зобов`язання – на 3%, до 2,682 млрд. грн. Статутний капітал банку протягом звітного періоду залишався на рівні 340,658 млн. грн., власний капітал – зменшився на 32%, до 243,759 млн. грн.

ВАТ «БМ Банк» (Київ) зареєстроване 8 листопада 2005 року. ВАТ АКБ «Банк Москви» (Російська Федерація) володіє 100% акцій української кредитно-фінансової установи.

«СЕБ Банк» у четвертому кварталі 2009 року зменшив свою частку у вкладах населення в групі середніх банків на 11%. Можливо, зниження активності зумовлене небажанням банку надмірно залучати гроші населення.

ПАТ «СЕБ Банк» (Київ) за підсумками 2009 року одержало збитки у розмірі 224,832 млн. грн., тоді як у 2008 році прибуток банку становив 2,876 млн. грн. В 2009 році активи банку збільшилися на 36% і на 1 січня 2010 року становили 3,384 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – на 56%, до 2,847 млрд. грн., зобов`язання – на 34%, до 2,962 млрд. грн., статутний капітал – у 3 рази, до 365,689 млн. грн., власний капітал – на 45%, до 422,116 млн. грн.

Наприкінці березня 2009 року була завершена процедура приєднання «Факторіал-Банку» (Харків) на правах відділення до «СЕБ Банку». ПАТ «СЕБ Банк» (Київ) створене у 1991 році й на сьогодні входить до третьої групи (середні банки) за класифікацією Нацбанку України. Skandinaviska Enskilda Banken (шведська група SEB) володіє 99,8505% акцій ПАТ «СЕБ Банк».

У 2009 році чітко простежувалася тенденція зменшення частки гривневих і збільшення частки валютних вкладів. Населення більше довіряло доларові і євро й охочіше розміщувало гроші на депозитах у цих валютах. Можливо, це й не завжди було вигідно для банків – валютний ризик, але, на жаль, у фінустанов не було іншого варіанту залучення коштів населення.

Крім «Піреус Банку МКБ», активно залучали валютні вклади населення наприкінці 2009 року й «Актив-Банк» та «Експрес-банк».

Чистий прибуток ВАТ КБ «Актив-Банк» у 2009 році зменшилася у 71 раз у порівнянні з показником 2008 року і на 1 січня ц.р. становив 142 тис. грн. Активи банку за підсумками минулого року зменшилися на 0,3% і на 1 січня 2010 року становили 2,074 млрд. грн., зобов`язання – на 0,5%, до 1,556 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – збільшилися на 3%, до 1,5 млрд. грн., власний капітал – на 0,3%, до 518,319 млн. грн. Статутний капітал банку торік не змінювався й становить 312,75 млн. грн.

ТОВ КБ «Актив-Банк» (Київ) зареєстроване Нацбанком України в серпні 2002 року. 21 червня 2007 року реорганізоване у ВАТ КБ «Актив-Банк», що є повним правонаступником ТОВ КБ «Актив-Банк». За даними банку, на 1 січня ц.р. 92,8316% акцій банку належало ТОВ «Актив Фінанс Груп».

Чистий прибуток АБ «Експрес-Банк» за підсумками 2009 року зменшився у 5 разів у порівнянні з 2008 роком і на 1 січня 2010 року становив 10,244 млн. грн. Активи банку за підсумками минулого року зменшилися на 1% і на 1 січня ц.р. становили 2,689 млрд. грн., зобов`язання – також на 1%, до 2,305 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – на 3%, до 1,697 млрд. грн., власний капітал – збільшився на 3%, до 384,272 млн. грн. Статутний капітал банку в 2009 році збільшився у 3 рази й на 1 січня ц.р. становив 248,768 млн. грн.

АБ «Експрес-Банк» (Київ) зареєстрований 12 квітня 1994 року. За даними банку, на 1 січня 2010 року його основним акціонером було ТОВ «Экспресінвест», пряма участь – 78,8408%.

Лідером з відтоку вкладів населення в групі середніх банків у 2009 році став банк «Київ». І це цілком закономірно, оскільки процес рекапіталізації налякав вкладників. Причому ця тенденція простежувалася протягом усього минулого року.

Банк «Київ» у січні-вересні 2009 року одержав чисті збитки у розмірі 1 млрд. 594 млн. 34 тис. грн. у порівнянні з 26 млн. 704 тис. грн. прибутку за аналогічний період 2008 року. Активи банку в січні-вересні 2009 року збільшилися на 8,4% і на 1 жовтня минулого року становили 5 млрд. 299 млн. 965 тис. грн., зобов`язання – зменшилися на 36,3%, до 2 млрд. 738 млн. 760 тис. грн., кредити й заборгованість клієнтів – збільшилися на 1,8%, до 3 млрд. 876 млн. 167 тис. грн., власний капітал – у 4 рази, до 2 млрд. 561 млн. 205 тис. грн. Статутний капітал банку у січні-вересні 2009 року збільшився в 16 разів і на 1 жовтня минулого року становив 3 млрд. 567 млн. 544 тис. грн.

Національний банк України постановою від 9 лютого 2009 року ввів тимчасового адміністратора в АКБ «Київ». Кабінет Міністрів 10 червня минулого року прийняв рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків, зокрема й банку «Київ». Мінфін випустив облігації внутрішньої державної позики на суму 9,57 млрд. грн. і зарахував їх у статутні капітали рекапіталізованих банків. Банк «Київ» одержав у капітал 3,6 млрд. грн. При цьому в капіталі банку «Київ» державі тепер належить 99,93%. З 18 вересня минулого року з банку виведена тимчасова адміністрація й відмінено мораторій на задоволення вимог кредиторів (постанова правління Нацбанку №554 від 15 вересня 2009 р.).

«Другом по нещастю» банку «Київ» став «Укрінбанк». Він уник і тимчасової адміністрації, і рекапіталізації, але події, які відбувалися з клієнтами цього банку, вкрай негативно позначилися на репутації фінустанови загалом. Хоча треба віддати належне, наприкінці 2009 року ситуація трохи стабілізувалася, й відтік вкладів населення не мав такого активного характеру.

АТ «Український інноваційний банк» у січні-вересні 2009 року одержало чисті збитки у розмірі 27,938 млн. грн. у порівнянні з 1,843 млн. грн. прибутку за аналогічний період 2008 року. Активи банку з початку року зменшилися на 4% і на 1 жовтня становили 1 млрд. 619 млн. 109 тис. грн., зобов`язання – на 3%, до 1 млрд. 215 млн. 243 тис. грн., кредити й заборгованість клієнтів – на 16%, до 1 млрд. 11 млн. 309 тис. грн., власний капітал – на 7%, до 403 млн. 866 тыс. грн. Статутний капітал банку в січні-вересні минулого року не змінювався й становить 204,423 млн. грн.АТ «Український інноваційний банк» зареєстроване Національним банком України в січні 1989 року.

Ще одним «лідером» із відтоку вкладів населення в групі середніх банків у 2009 році став «БТА Банк». У його випадку втрата вкладників багато в чому відбулася внаслідок корпоративного конфлікту власників банку, коли громадськості стало відомо, що вони затіяли судову тяганину. Наприкінці року ситуація внормувалася, й банк за підсумками четвертого кварталу вже зумів збільшити свою частку на ринку вкладів населення.

Чистий прибуток ВАТ «БТА Банк» у 2009 році зменшився в 3,4 раза у порівнянні з 2008 роком і на 1 січня 2010 року становив 3,149 млн. грн. Активи банку за підсумками минулого року збільшилися на 0,7% – до 3,202 млрд. грн., зобов`язання – на 1%, до 1,667 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – на 25%, до 1,642 млрд. грн., власний капітал – на 0,2%, до 1,535 млрд. грн. Статутний капітал банку в 2009 році не змінювався й становить 1,5 млрд. грн.

ВАТ «БТА Банк» (раніше ВАТ «Український кредитно-торговельний банк») створене в 1992 році. За даними НБУ, на 1 квітня 2009 року єдиним акціонером ВАТ «БТА Банк», що володіє більш ніж 10% акцій, було казахстанське АТ «БТА Банк», якому належало 49,9883% акцій. За даними фінзвітності ВАТ «БТА Банк», на 1 липня 2009 року ніхто з акціонерів банку не володів більш ніж 10% акцій.

В умовах економічної нестабільності банки були змушені пропонувати клієнтам депозити до запитання, хоча такі вклади невигідні для фінустанов, особливо невеликих, які не мають стійких довгих пасивів. Середні банки по-різному підходили до цього питання. Приміром, «Піруес Банк МКБ» став лідером із залучення строкових вкладів населення в середній групі банків у четвертому кварталі 2009 року. Аналогічно збільшили частку строкових вкладів «Актив Банк» і банк «Діамант». Водночас банк «Київ» зменшив частку строкових вкладів, як і загальну частку вкладів населення, у четвертому кварталі 2009 року.

Дивує інше. Чому частка строкових вкладів населення в групі середніх банків упала в «ПроКредитБанку», хоча за загальною сумою приросту вкладів населення у четвертому кварталі 2009-го цей банк фіксує незначне, та все ж зростання. Скоріш за все, банк дуже активно залучав депозити до запитання, й при цьому скорочувалася частка строкових вкладів. Можливо, така політика є тимчасовим заходом, покликаним на певний час вирішити проблеми з пасивами.

«ПроКредитБанк» (Київ) у 2009 році одержав збитки у розмірі 65,335 млн. грн., тоді як за підсумками 2008 року прибуток банку становив 0,733 млн. грн. У 2009 році активи банку скоротилися на 18% і на 1 січня 2010 року становили 2,842 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – на 21%, до 2,286 млрд. грн., зобов`язання – на 20%, до 2,570 млрд. грн., статутний капітал – збільшився на 51%, до 227 млн. грн., власний капітал – на 5%, до 271,324 млн. грн.

АТ «ПроКредитБанк» (Київ) зареєстроване наприкінці 2000 року й на сьогодні входить до третьої групи (середні банки) за класифікацією Нацбанку України. Акціонерами банку є Європейський банк реконструкції та розвитку – 19,999% и ProCrеdit Holding AG – 80,001%.

Для низки середніх банків криза виявилася «доречною». З`явилася можливість збільшити свою пасивну базу за рахунок перетікання вкладників із великих банків. Особливо далися взнаки проблеми в «Укрпромбанку» і банку «Надра», вкладники яких поспішили у невеликі банки з надією, що вони виявляться стійкішими в умовах глобальної банківської кризи.

*Темп приросту частки вкладів у загальній структурі вкладів по групі банків, відповідно до класифікатора НБУ (на підставі офіційних даних, розміщених на сайті Нацбанку). У розрахунку не використовувалися дані «Родовід Банку», банку «Надра», «Укрпромбанку» та інших банків, у яких введена тимчасова адміністрація.

Наталія Щербатюк, аналітик Українського аналітичного центру (для УНІАН)