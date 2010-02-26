Міжбанк закрився на рівні 7,9775/7,9800 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9720/7,9870 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9785/7,9820 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9775/7,9800 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2652/0,2657 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2660/0,2663 грн./рубль. На момент закриття торгів ціни залишилися без змін. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 29,99 рубля за долар (-0,05).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні – 1,3530/1,3625 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8035/10,8245 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8440/10,8565 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли максимуму – 10,7510/10,7585 грн./євро.