Банки України можуть відновити кредитування

«Банки можуть відновити кредитування у другій половині 2010 року у разі стабілізації економічної ситуації, зниження ризиків і поліпшення платіжної дисципліни клієнтів», - заявив голова правління Укрсиббанку Сергій Наумов, повідомляє Дєло.

За словами банкіра, вже зараз можна спостерігати позитивні тенденції: стабілізуються «погані» борги і зменшується заборгованість клієнтів.

«Щойно ми побачимо, що ми розформовуємо резерви, у нас поліпшується по банківській системі адекватність капіталу і ми розуміємо, що коли ми не кредитуємо, то втрачаємо більше, ніж коли кредитуємо, — це вже буде сигнал і ми почнемо крок за кроком фінансувати», — пояснив банкір.

«Ми працюватимемо з хорошими клієнтами, хорошими позичальниками, які добре себе зарекомендували в кризу. І індикатором для нас буде фінансовий стан компанії», — підкреслив голова правління Укрсиббанку.