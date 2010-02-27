Банки України можуть відновити кредитування
13:22, 27 лютого 2010Фінанси
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У другій половині року
За словами банкіра, вже зараз можна спостерігати позитивні тенденції: стабілізуються «погані» борги і зменшується заборгованість клієнтів.
«Щойно ми побачимо, що ми розформовуємо резерви, у нас поліпшується по банківській системі адекватність капіталу і ми розуміємо, що коли ми не кредитуємо, то втрачаємо більше, ніж коли кредитуємо, — це вже буде сигнал і ми почнемо крок за кроком фінансувати», — пояснив банкір.
«Ми працюватимемо з хорошими клієнтами, хорошими позичальниками, які добре себе зарекомендували в кризу. І індикатором для нас буде фінансовий стан компанії», — підкреслив голова правління Укрсиббанку.
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