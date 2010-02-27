Експерт: банки розуміють настрої своїх вкладників

Розуміючи настрої вкладників, банки знижують процентні ставки за депозитами, намагаючись знизити вартість ресурсів, при цьому не боячись втратити своїх клієнтів.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Вона вважає, що «тенденція зниження процентних ставок у даний час зумовлена тим, що сьогодні вкладників банку привертають не завищені процентні ставки за вкладами, а надійність фінансової установи».

За словами експерта, в період з 22 по 26 лютого ц.р. на ринку депозитів продовжилася тенденція зниження процентних ставок за вкладами фізичних осіб. На сьогодні середня ставка залучення вкладів у гривні впала на 0,11 пункту, в доларах і євро - відповідно на 0,04 і 0,06 пункту. Національну валюту тепер приймають на депозит на наступних умовах: на термін 1 місяць - від 15,5 до 19% річних; на 3 місяці - від 17,5 до 20%, на 6 місяців - від 17,5 до 21%; на 12 місяців - від 18 до 23%.

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, за вкладами у доларах США процентні ставки зараз такі: на термін 1 місяць - від 5 до 11,5% річних; на 3 місяці - від 8 до 12%, на 6 місяців - від 8,5 до 12,25%; на 12 місяців - від 9 до 14,25%. Межі ставок за депозитами у євро наступні: на термін 1 місяць - від 3 до 11%, на 3 місяці - від 3,25 до 11,75%, на 6 місяців - від 3,5 до 12%; на 12 місяців - від 3,75 до 12,5%.