Експерт: банки розуміють настрої своїх вкладників
Тому знижують ставки за депозитами
Розуміючи настрої вкладників, банки знижують процентні ставки за депозитами, намагаючись знизити вартість ресурсів, при цьому не боячись втратити своїх клієнтів.
Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.
Вона вважає, що «тенденція зниження процентних ставок у даний час зумовлена тим, що сьогодні вкладників банку привертають не завищені процентні ставки за вкладами, а надійність фінансової установи».
За словами експерта, в період з 22 по 26 лютого ц.р. на ринку депозитів продовжилася тенденція зниження процентних ставок за вкладами фізичних осіб. На сьогодні середня ставка залучення вкладів у гривні впала на 0,11 пункту, в доларах і євро - відповідно на 0,04 і 0,06 пункту. Національну валюту тепер приймають на депозит на наступних умовах: на термін 1 місяць - від 15,5 до 19% річних; на 3 місяці - від 17,5 до 20%, на 6 місяців - від 17,5 до 21%; на 12 місяців - від 18 до 23%.
Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, за вкладами у доларах США процентні ставки зараз такі: на термін 1 місяць - від 5 до 11,5% річних; на 3 місяці - від 8 до 12%, на 6 місяців - від 8,5 до 12,25%; на 12 місяців - від 9 до 14,25%. Межі ставок за депозитами у євро наступні: на термін 1 місяць - від 3 до 11%, на 3 місяці - від 3,25 до 11,75%, на 6 місяців - від 3,5 до 12%; на 12 місяців - від 3,75 до 12,5%.