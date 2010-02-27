Економіст: протягом лютого гривня виросла на 0,6%

За підсумками лютого ревальвація гривні по відношенню до долара склав 0,6%.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його підрахунками, за останній тиждень українська валюта подорожчала до американської на 0,2%. У п`ятницю, 26 лютого, обмінний курс продовжував стояти на місці, зазначив економіст. Він додав, що Національний банк при цьому провів уже четверту поспіль інтервенцію на підтримку долара за курсом 7,98 грн./дол.

О.БЛІНОВ підкреслив, що гравці ринку продовжили тримати свої котирування на цій позначці. На міжбанківському валютному ринку курс гривні до долара в п`ятницю не змінився, нагадав економіст.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю, 26 лютого, на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9720/7,9870 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9785/7,9820 грн./дол.

До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9775/7,9800 грн./дол.

О 10:30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.