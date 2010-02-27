ВПП України у 2009 р. зменшився на 15%

Економіка України у 2009 році скоротилася на 15% порівняно з 2008 роком. Зниження ВВП країни в останній чверті минулого року становило 7% відповідно до аналогічного періоду роком раніше; у III кварталі - на 9,1% порівняно із звітним періодом 2008 року. Такі попередні дані наводить Держкомстат країни.

Згідно із прогнозом Мінекономіки України зростання ВВП у поточному році очікується у межах 3-3,7%.