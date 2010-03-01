Долар виріс на азіатських біржах на 0,2%

Американський долар на азіатських торгах в понеділок успішно закріпився на зайнятих раніше висотах, оскільки Євро продовжує перебувати під тиском через бюджетні проблеми Греції, а високодоходні валюти втратили привабливість із-за уповільнення зростання промвиробництва у Китаї. Про це повідомляє Рейтер .

До 8.04 МСК індекс вартості долара до корзини з шести головних світових валют виріс на 0,20 відсотка до рівня закриття в США в п`ятницю до 80,522 пункту, що пояснюється позитивною макроекономічною картиною в США.

Котирування євро до долара знизилися на 0,2 відсотка до $1,3602/05. В п`ятницю вони набрали 0,4 відсотка у зв`язку з надією на те, що власті єврозони незабаром знайдуть спосіб вирішити бюджетні проблеми Греції.

Котирування долара до ієни залишилися приблизно на рівні п`ятниці, склавши 89,07/9,10 одиниць японської валюти. Ієні удалося відірватися від місячних мінімумів близько 88,70 одиниці за долар.

На цьому тижні в центрі уваги інвесторів знаходитимуться дані про безробіття в США, які вийдуть в п`ятницю і проллють світло на тенденцію в споживчих витратах в найближчому майбутньому. На думку аналітиків, в лютому Сполучені Штати втратили 50.000 робочих місць, тоді як рівень безробіття знову трохи виріс до 9,8 відсотка.

На цьому тижні відбудеться засідання Європейського Центробанку, який, мабуть залишить ключову процентну ставку на рівні історичного мінімуму в 1,0 відсотка річних. Інвестори чекають роз`яснень з приводу проблемних місць в єврозоні - Греції, Португалії, Ірландії і Іспанії.

"Курс грошово-кредитної політики Великобританії і США ясний. ФРС США прагне до її посилювання, Банк Англії- навпаки", - сказав трейдер в японському банку.