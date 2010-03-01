Міжбанк відкрився на рівні 7,9680/7,9860 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним зниженням котирувань – 7,9680/7,9860 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2665/0,2672, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,8515/10,8805. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3619/1,3621 (п`ятниця, 26 лютого - 1,3560/1,3562).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,9800.