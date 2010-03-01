Міжбанк: на 12:00 спред звузився 7,9780/7,9815 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9680/7,9860, до 12:00 звузився спред 7,9780/7,9815 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2665/72, до 12:00 ціни піднялися 0,2671/73. У Росії курс долар-рубль упав, і до 12:00 встановився на рівні 29,8625 (-0,1275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3619/21, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,8515/10,8805, до 12:00 ціни пішли вгору 10,8860/10,8930.