ЄК направить в Україну експертів у сфері управління держфінансами?

Європейська комісія може направити до України місію експертів у сфері управління державними фінансами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Брюсселі президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ на брифінгу з Президентом України Віктором ЯНУКОВІЧЕМ після їх зустрічі.

«Ми обговорили можливість направлення місії експертів для підготовки і оцінювання реформ в галузі управління держфінансами», - сказав президент Єврокомісії. У той же час він не надав інших деталей переговорів.