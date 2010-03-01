ЄК направить в Україну експертів у сфері управління держфінансами?
15:02, 01 березня 2010Фінанси
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Для оцінки реформ
Європейська комісія може направити до України місію експертів у сфері управління державними фінансами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Брюсселі президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ на брифінгу з Президентом України Віктором ЯНУКОВІЧЕМ після їх зустрічі.
«Ми обговорили можливість направлення місії експертів для підготовки і оцінювання реформ в галузі управління держфінансами», - сказав президент Єврокомісії. У той же час він не надав інших деталей переговорів.
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