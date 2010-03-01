Міжбанк закрився на рівні 7,9780/7,9815 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9680/7,9860, на 12:00 звузився спред – 7,9780/7,9815 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9780/7,9810. О 12:30 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9800.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2665/0,2672, на 12:00 ціни піднялися до 0,2671/0,2673. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2668/0,2671. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,9225 (-0,0675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3619/1,3621, а на 15:10 знизилися до 1,3524/1,3526. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8515/10,8805, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8860/10,8930. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні впали до 10,7845/10,7975.