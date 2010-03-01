Україна і Швейцарія планують укласти меморандум

Антимонопольний комітет України та Комісія з питань конкуренції Швейцарської Конфедерації поглиблюватимуть співпрацю у сфері державної допомоги та щодо протидії антиконкурентним змовам під час державних закупівель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ, відповідний протокол про наміри щодо співробітництва з цього приводу сьогодні за результатами двосторонньої зустрічі підписали в.о. голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО і голова Комісії з питань конкуренції Швейцарії Вальтер ШТОФФЕЛЬ.

Протокол, зокрема, передбачає розроблення найближчим часом та узгодження сторонами проекту меморандуму щодо міжвідомчого співробітництва.

Також під час зустрічі було досягнуто домовленості поглибити співпрацю у сферах держзакупівель і держдопомоги, що становлять інтерес для обох відомств, регулярно проводити консультації з питань реалізації конкурентної політики тощо.

«Ми бачимо, що Україна значно просунулася в сфері захисту та розвитку конкуренції, і ми зацікавлені у подальшому співробітництві, – сказал В.ШТОФФЕЛЬ. – Формат нашої співпраці також охопить питання зловживань монопольним становищем і не виключає взаємодії, що стосуватиметься фінансових установ, – тоді, коли виникатимуть ситуації й з’являтиметься потреба для такої роботи. Ми обмінюватимемося інформацією щодо розгляду справ, які ведуться відомствами у різних сферах, і нам дуже важливо дізнатися більше про досвід Антимонопольного комітету України».

О.МЕЛЬНИЧЕНКО запросив швейцарських колег взяти участь у Конкуренційному форумі України, присвяченому питанням подолання фінансово-економічної кризи, який буде організовано Антимонопольним комітетом 3-4 червня цього року у Києві.