Міжбанк відкрилися підвищенням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9770/7,9880 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2661/,2665, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,7850/10,8030. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3523/1,3525 (понеділок, 1 березня - 1,3619/1,3621).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9800.