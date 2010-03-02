НБУ відкликав ліцензію «Трансбанку»

Національний банк України своєю постановою від 1 березня 2010 року відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації АКБ «Трансбанк» (Київ).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку України.

«З 2 березня 2010 року припинено повноваження тимчасового адміністратора, правління, наглядової ради і загальних зборів АКБ "Трансбанк". Ліквідатором акціонерного комерційного банку "Трансбанк" призначено фізичну особу – незалежного експерта (за договором з Національним банком України) Олександра АНДРІЙЧУКА», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня 2009 року ввів тимчасову адміністрацію до АКБ «Трансбанк». Тимчасову адміністрацію введено терміном на один рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено на шість місяців.

Довідка УНІАН. АКБ «Трансбанк» засновано 9 жовтня 1991 року (спочатку називався «Київдорбанк»).

На 1 січня 2010 року активи банку становили 145,024 млн. грн., зобов`язання – 785,254 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 844,444 млн. грн., від’ємне значення власного капіталу банку становило 640,23 млн. грн., статутний капітал – 65 млн. грн.

Чисті збитки «Трансбанку» за підсумками 2009 року збільшилися у 430 разів – до 765 млн. грн.

За даними НБУ, на 1 січня 2010 року основними акціонерами банку були ТОВ «Консалтингова компанія «Партнери» (пряма участь – 72,93%) і Володимир КОСТЕРІН (пряма участь – 11,44%, опосередкована – 72,93%).