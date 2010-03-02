Міжбанк закрився на зниженні

Сьогодні на українському на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9770/7,9880, на 12:00 звузився спред 7,9790/7,9830. До закриття торгів цінові рівні знизилися 7,9740/7,9795 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 12:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9800.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2661/65, на 12:00 ціни знизилися 0,2658/60. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2659/63. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,9340 (+0,0115).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3523/25, а до 15:00 піднялися 1,3561/63. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7850/10,8030, на 12:00 ціни пішли вниз 10,7610/10,7690. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли 10,8060/10,8185.