Вексельні розрахунки з держструктурами заборонять?..

Скидається на те, що вексельні схеми, друге народження яких спровокувала криза, незабаром будуть змушені «самоліквідуватися». Рада прийняла у першому читанні законопроект (№3041), яким вносяться істотні зміни у вексельне буття. Є велика ймовірність, що цей документ таки одержить путівку в життя.

Головною ізюминкою законопроекту є заборона на використання векселя для розрахунків з державними, у тому числі й муніципальними, структурами. Найактивнішим періодом застосування різноманітних вексельних операцій були «гарячі» 90-ті. На початку нинішнього століття прогрес таких схем загальмувався, але криза змусила згадати про давні часи. Відтік бюджетних коштів почав набирати обертів.

Щоправда, пропонованою забороною повністю ліквідувати вексельні схеми не вдасться, можна тільки знизити оберти. Одна з причин – держструктури не мають права одержувати як оплату векселі, але самі можуть розраховуватися ними за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги. Та головне, що схема взаємозаліку векселями на рівні державних структур може стати неможливою. Тобто якщо держорган зможе розрахуватися з підприємцем векселем, то останній буде зобов`язаний оплатити все грошима.

І ще одна ініціатива – запровадження адміністративної відповідальності за емісію «бронзових векселів» (вексель без реального товарного забезпечення), обговорюється штраф у розмірі 400-500 неоподатковуваних мінімумів (6,8-8,5 тис. грн.). Чинне законодавство також забороняє виписувати такі векселі, однак брак покарання спонукає деяких керівників компаній займатися цим і таким чином ще більше роздмухувати міфічні активи, оформляти фіктивні кредити, створювати «сірі» схеми обігу товарів та уникнення оподаткування. Запровадження покарання за «бронзові векселі» хоча б частково захистить ринок від пройдисвітів.

І ще один «плюс» законопроекту. У ньому чітко виписана низка термінів і формулювань, які використовуються у вексельному обігу. Саме двояке трактування цих положень давало можливість під час «розборок» по-різному підходити до оцінки ситуації. Як наслідок, підприємці частенько ставали жертвами судових казусів, коли цілком легітимні вексельні схеми податкові органи визнавали незаконними, а отже, виписували штрафи та змушували виплачувати неустойку.

Чи набуде цей документ законної сили, покаже час. Але, судячи з усього, нам без нього не обійтися...

Наталія Щербатюк, аналітик Українського аналітичного центру (для УНІАН)