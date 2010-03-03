Міжбанк: торги доларом відкрилися 7,97/7,98 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9760/7,9870 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2672/0,2676, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,8430/10,8610. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,3607/1,3609 (вівторок – 1,3523/1,3525).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9800.