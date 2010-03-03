Erste Group: економікам країн ЦСЄ потрібні додаткові заходи

Країнам Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) необхідно вжити додаткових заходів для мінімізації негативних впливів, викликаних збільшенням бюджетного дефіциту.

Така думка міститься в аналітичному огляді Erste Group, переданому в розпорядження агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, за останній час у країнах ЦСЄ відчутно зріс бюджетний дефіцит. По-перше, це пов`язано з тим, що країни не використовували роки економічного буму для того, щоб знизити бюджетний дефіцит. Високе економічне зростання сприяло зростанню податкових надходжень. У свою чергу, це призвело до ще більшого зростання витрат і замаскувало зростаючий структурний дефіцит у період з 2005 по 2007 рік. Наступний різкий спад економічної активності показав відсутність глибокої консолідації.

По-друге, на думку аналітиків, деякі уряди занадто пізно почали перегляд бюджетів та коригування витрат відповідно до зміни на макрорівні. Це призвело до збільшення структурного дефіциту в усіх країнах ЦСЄ, крім Угорщини та Румунії, які, відповідно до програми МВФ, повинні були вжити термінових заходів і уважно стежити за зростанням витрат.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, дефіцит державного бюджету минулого року не перевищив планові 2,97% ВВП.

У той же час, за оцінками Рахункової палати, реальний рівень дефіциту Держбюджету-2009 склав 34 млрд. грн., або 3,4% ВВП.