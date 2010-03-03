Erste Group: економікам країн ЦСЄ потрібні додаткові заходи
Через збільшення дефіциту бюджету
Країнам Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) необхідно вжити додаткових заходів для мінімізації негативних впливів, викликаних збільшенням бюджетного дефіциту.
Така думка міститься в аналітичному огляді Erste Group, переданому в розпорядження агентству УНІАН.
Як зазначають аналітики, за останній час у країнах ЦСЄ відчутно зріс бюджетний дефіцит. По-перше, це пов`язано з тим, що країни не використовували роки економічного буму для того, щоб знизити бюджетний дефіцит. Високе економічне зростання сприяло зростанню податкових надходжень. У свою чергу, це призвело до ще більшого зростання витрат і замаскувало зростаючий структурний дефіцит у період з 2005 по 2007 рік. Наступний різкий спад економічної активності показав відсутність глибокої консолідації.
По-друге, на думку аналітиків, деякі уряди занадто пізно почали перегляд бюджетів та коригування витрат відповідно до зміни на макрорівні. Це призвело до збільшення структурного дефіциту в усіх країнах ЦСЄ, крім Угорщини та Румунії, які, відповідно до програми МВФ, повинні були вжити термінових заходів і уважно стежити за зростанням витрат.
Як повідомляв УНІАН, за словами прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, дефіцит державного бюджету минулого року не перевищив планові 2,97% ВВП.
У той же час, за оцінками Рахункової палати, реальний рівень дефіциту Держбюджету-2009 склав 34 млрд. грн., або 3,4% ВВП.