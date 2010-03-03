«Дніпроавіа» подала заявку на лінію Київ - Тель-Авів

Авіакомпанія «Дніпроавіа» просить Державіаадміністрацію України оголосити дату й час проведення конкурсу на отримання призначення на право експлуатації міжнародної повітряної лінії Київ - Тель-Авів.

Як повідомляє прес-служба «Дніпроавіа», про це йдеться в листі голови правління авіакомпанії Сергія ТКАЧЕНКА, направленому заступнику міністра транспорту та зв`язку - голові Державіаадміністрації Олександру ДАВИДОВУ.

Авіакомпанія зазначає, що вже подала заяву на отримання згаданого призначення разом з усім пакетом документів, передбачених регуляторними нормами.

Згідно з повідомленням, заявка компанії була направлена на розгляд Державіаадміністрації 24 лютого цього року, як тільки з преси стало відомо про збільшення до трьох максимальної кількості призначених перевізників від України на лінії Київ - Тель-Авів.

«Враховуючи, що «Дніпроавіа» обслуговує найбільшу серед українських перевізників мережу маршрутів у межах України, ми могли б забезпечити доставку в Ізраїль через вузловий аеропорт «Бориспіль» пасажирів із усіх регіонів України, що є дуже важливим для забезпечення гуманітарних зв`язків та розвитку туризму в Україну, з огляду на заплановане скасування візового режиму між нашими державами», - зазначають у компанії.

Водночас, за даними Державіаадміністрації, третім перевізником на маршруті вже призначено авіакомпанію МАУ. «Комісія не збиралася, МАУ подала заявку ще раніше, й у них було призначення, однак воно не могло набрати чинності до того, як внесли зміни до угоди про повітряне сполучення з Ізраїлем», - повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Ізраїлі було підписано Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між урядом України та урядом Держави Ізраїль про повітряне сполучення. 23 лютого в Тель-Авіві делегації України та Ізраїлю провели зустріч, на основі підписаного Протоколу учасники зустрічі домовилися, що кожна сторона Угоди буде мати право призначити до трьох авіаперевізників на маршруті Київ - Тель-Авів (і в зворотному напрямку) й по одному перевізнику на іншому узгодженому маршруті, починаючи з літнього сезону IATA в 2010 році. Призначені авіакомпанії кожної зі сторін зможуть здійснювати загалом до 21 рейса на тиждень між Києвом і Тель-Авівом.

З цих 21 рейсу авіаперевізники мають право на 18 рейсів на тиждень літаками ємністю до 175 осіб і три рейси літаками ємністю до 265 осіб. Що стосується інших маршрутів, то протягом літнього сезону авіакомпанії будуть мати право здійснювати до трьох рейсів на тиждень, а протягом зимового сезону - до двох рейсів на тиждень.

Також під час зустрічі обидві сторони погодилися з визначенням Вінниці як додаткового пункту призначення на території України. Маршрут Тель-Авів - Вінниця - Тель-Авів був затверджений для перевезення прочан на додаток до раніше визначених маршрутів Тель-Авів - Київ (Бориспіль) - Тель-Авів і Тель-Авів - Одеса - Тель-Авів. Крім того, були узгоджені умови здійснення додаткових регулярних і чартерних рейсів на період із 2 до 15 вересня 2010 року з метою забезпечити перевезення прочан під час святкування єврейського Нового року.

Нагадаємо, на сьогодні призначеними перевізниками від України на виконання рейсів до Ізраїля є «АероСвіт» і «Донбасаеро». Як повідомляли раніше в Державіаадміністрації, для визначення трьох перевізників буде збиратися ліцензійна комісія адміністрації, яка визначить і перевізників на лінії, і розділить між ними 21 рейс.