Міжбанк: на 12:00 спред звузився 7,9740/7,9825 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9760/7,9870, на 12:00 звузився спред – 7,9740/7,9825 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2672/0,2676, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2673/0,2676. У Росії курс долар-рубль впав і на 12:00 встановився на рівні 29,8211 (-0,1129).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3607/1,3609, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8430/10,8610, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8740/10,8930.