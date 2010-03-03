Верховна Рада висловила недовіру уряду Тимошенко

Верховна Рада України підтримала резолюцію про винесення недовіри уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Таке рішення підтримали 243 із 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 10.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН перед початком процедури голосування повідомив, що серед народних депутатів ніхто не знаходиться у відрядженнях і відпустках, а на лікуванні у Феофанії перебувають Володимир СТРЕТОВИЧ, Ярослав ФЕДОРЧУК, Віктор ТЕРЕН, Олена БОНДАРЕНКО.

За резолюцію проголосували 172 депутати від Партії регіонів, семеро - від БЮТ, 15 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.

Тимошенко перейде в опозицію

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після відставки уряду перейде в опозицію і формуватиме об’єднану демократичну команду.

«Якщо буде проголосовано відставку уряду, в ту ж хвилину наш уряд, наша політична сила перейде в опозицію і буде чітко в опозиції формувати об’єднану демократичну команду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр наголосила, що саме в опозиції її політична команда буде протистояти антиукраїнським та антидемократичним діям команди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Ми захистимо Україну від цієї нової біди, яка прийшла, захистимо надійно, і якщо В.ЯНУКОВИЧ думає, що він буде вже через тиждень спокійно грати у гольф і теніс, а його оточення буде роздирати втихаря стратегічну власність держави, то можу сказати, що сьогодні його гольф і теніс завершується і він буде кожен день звітувати перед країною, перед опозицією. Кожного дня ми будемо тримати руку на пульсі», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що протягом перших днів президентства В.ЯНУКОВИЧА його команда за допомогою Генеральної прокуратури та СБУ захопила титанову галузь, а також родовище «Сахалінське». Вона нагадала, що усі ці факти передані до Національного антикорупційного комітету, утвореного відповідно до указу новообраного Президента.