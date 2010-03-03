Міжбанк закрився на рівні 7,9765/7,9795 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9760/7,9870, на 12.00 звузився спред - 7,9740/7,9825. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9765/7,9795 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11.00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9800.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2672/0,2676, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2673/0,2676. На момент закриття ціни знизилися - 0,2670/0,2674.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,8650 (-0,0690).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3595/1,3665.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 10,8430/10,8610, на 12.00 ціни пішли вгору - 10,8740/10,8930. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8730/10,8815.