Мінфін продав ОВДП на 177 млн. грн.

Міністерство фінансів України вчора, 2 березня, продало облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 177,135 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні міністерства, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, ОВДП з терміном погашення 19 травня 2010 р. були продані на суму 957,58 тис. грн. з дохідністю на рівні 21%, з терміном погашення 18 серпня 2010 р. - на суму 18 млн. 123,2 тис. грн. з дохідністю 22,5%, з терміном погашення 26 січня 2011 р. - на суму 16 млн. 596,6 тис. грн. з дохідністю 22,75%, а також з терміном погашення 20 лютого 2013 р. - на суму 141 млн. 457,25 тис. з дохідністю 23%.

ОВДП з терміном погашення 26 вересня 2012 р. з рівнем дохідності 20% не були продані.