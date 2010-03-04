Євро дешевшає

Курс євро до долара знижується в четвер з максимуму двох тижнів на побоюваннях, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) почекає зі згортанням заходів стимулювання у зв`язку зі слабкими макроекономічними даними в єврозоні.

Ці побоювання призводять до ослаблення попиту на активи в євро, повідомляє агентство Bloomberg.

Єна зміцнює позиції на тлі падіння на азіатських фондових ринках, а також завдяки очікуванням, що японські компанії репатріюють виручку з-за кордону в березні, оскільки фінансовий рік у Японії закінчується у березні.

Євро коштував 1,3686 долара зранку в четвер у порівнянні з 1,3697 долара на закриття торгів у середу, коли курс піднімався до 1,3712 долара - максимального рівня з 17 лютого.

Курс євро до єни знизився до цього часу до 121,02 єни проти 121,17 єни за підсумками попередньої сесії.

Вартість долара в парі з японською нацвалютою майже не змінилася - 88,44 єни у четвер проти 88,47 єни напередодні.

"З огляду на збереження стурбованості проблемами Греції, малоймовірно, що ЄЦБ буде активно реалізовувати exit strategy", - вважає валютний аналітик Royal Bank of Scotland Group Plc у Токіо Акане Валлер Утіда.