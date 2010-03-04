Міжбанк відкрився зниженням

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9715/7,9845 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися до 0,2674/0,2678, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8825/10,9030.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3655/1,3657 (середа – 1,3607/1,3609).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9800.