МВФ готовий до подальшої співпраці з Україною

Міжнародний валютний фонд заявляє про свою готовність до подальшої співпраці з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на інвестиційному форумі в Києві заявив Постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР.

При цьому, за його словами, однією з важливих умов подальшої співпраці МВФ з Україною має стати скорочення дефіциту держбюджету в 2010 році, а також нормалізація ситуації у фінансовому і банківському секторах.

Він також повідомив, що між керівництвом МВФ і Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ вже відбулася телефонна розмова, в якій представники фонду заявили про свою готовність подальшої співпраці з Україною.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, прибуття до Києва місії технічної допомоги Міжнародного валютного фонду очікується 7 квітня 2010 року. Місія працюватиме над підготовкою нового меморандуму між Україною і МВФ

Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З початку 2008 року Україна одержала вже три транші на загальну суму 12 млрд. дол.

Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року за підсумками третього перегляду програми. Місія МВФ завершила роботу в Києві в кінці жовтня, при цьому якоїсь позитивної заяви представників фонду про завершення перегляду зроблено не було.

Пізніше МВФ заявив про можливість відновлення роботи в Україні після формування консолідованої позиції української влади в питанні реалізації антикризових заходів та прийняття держбюджету-2010.

14 січня 2010 року глава МВФ Домінік СТРОСС-КАН висловив упевненість, що співпраця фонду з Україною в рамках програми stand-by відновиться після завершення президентських виборів.