НБУ відновив розміщення своїх п'ятиденних депозитних сертифікатів

Національний банк України відновив розміщення своїх депозитних сертифікатів терміном на 5 днів під 0,8% річних.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Нацбанку.

Останній раз НБУ розміщував п`ятиденні депозитні сертифікати 20 вересня 2009 року під 2% річних.

Також сьогодні Нацбанк розміщуватиме семиденні депозитні сертифікати під 4% річних, терміном на 14 днів – під 6% річних, на 29 днів – під 7 річних.

Ставки за кредитами овернайт залишаються незмінними: під забезпечення держоблігацій – 15,5% річних, без забезпечення (бланковий) – 17% річних.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, обсяг операцій з рефінансування комбанків у цілому за 2009 рік становив 64,4 млрд. грн., а операцій з мобілізації коштів – 96,7 млрд. грн.