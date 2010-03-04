МВФ прогнозує інфляцію в Україні не більш як 10%

Міжнародний валютний фонд прогнозує інфляцію в Україні цього року не більш як 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на інвестиційному форумі в Києві заявив постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР.

Він відзначив, що інфляція в Україні в 2010 році буде однозначно і становитиме до 10%. За його словами, це попередні прогнози Фонду, остаточні оголосять пізніше.

Представник МВФ в Україні також відзначив, що одним з основних чинників зростання економіки стане експортна складова.

Як повідомляв УНІАН, Секретаріат Президента України прогнозував, що за підсумками 2010 року зростання споживчих цін становитиме 12,5%, а зростання цін виробників – 14%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 р. щодо листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).