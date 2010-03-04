Міжбанк: на 12:00 спред по долару звузився

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9715/7,9845, на 12:00 звузився спред – 7,9765/7,9810 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2674/0,2678, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2675/0,2678. У Росії курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 29,8150 (-0,0500).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3655/1,3657, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8825/10,9030, на 12:00 ціни становили 10,8885/10,8970.