Мінфін виплатив 20,6 млн. дол. за єврооблігаціями 2004 р.

Міністерство фінансів України 3 березня 2010 року виплатило 20,628 млн. дол. США купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2004 року.

Про це йдеться у повідомленні відомства, розміщеному на офіційному сайті Мінфіну.

У повідомленні наголошується, що в березні 2004 року Україна здійснила емісію єврооблігацій на суму 600 млн. дол. США з погашенням в 2011 році за ставкою 6,875% річних.