Commerzbank збільшив частку в банку «Форум» до 89,3%

Commerzbank сьогодні оголосив про придбання додаткових 26,5% акцій в АКБ «Форум», збільшивши, таким чином, свою частку до 89,3%.

Про це сказано в повідомленні прес-служби банку «Форум», переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, раніше акціями опосередковано володів Леонід ЮРУШЕВ, який з продажем частки вибуває з числа акціонерів. Деталі операції не розголошуються.

У банку також нагадали, що у березні 2008 р. Commerzbank придбав 60% плюс одну акцію банку. На момент укладення угоди Commerzbank володів 63% акцій.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2010 року склали 19,453 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 17 млрд. грн., зобов`язання - 17,587 млрд. грн., власний капітал – 1,867 млрд. грн., статутний капітал – 2,260 млрд. грн.

Банк «Форум» в 2009 році одержав збиток 664,557 млн. грн. проти 10,271 млн. грн. прибули в 2008 році.

Commerzbank – друга найбільша кредитна установа Німеччини. За станом на кінець 2009 року Commerzbank AG мав в своєму розпорядженні активи на суму 844 млрд. євро.