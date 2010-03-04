НБУ розробив рекомендації тримачам платіжних карток

Національний банк України розробив рекомендації тримачам платіжних карток, текст яких має у своєму розпорядженні УНІАН.

Свої рекомендації НБУ розділив на такі розділи: загальні рекомендації, здійснення операцій через банкомати, здійснення безготівкових розрахунків, виконання операцій через мережу Інтернет, закриття карткового рахунку.

Зокрема, регулятор рекомендує не розголошувати і не повідомляти персональні дані або інформацію про платіжну картку (зокрема ПІН) іншим особам і родичам, зокрема працівникам комерційних банків.

У рекомендаціях вказується, що платіжну картку не можна зберігати разом з мобільним телефоном, побутовою й офісною технікою, а також поблизу металевих предметів та інших магнітних носіїв/пристроїв. Потрібно завжди мати при собі контактні телефони банку-емітента, номер платіжної картки на інших носіях інформації: у записнику, мобільному телефоні тощо, але не разом із записом про ПІН.

Нацбанк також рекомендує встановити добовий ліміт на суму і кількість операцій із застосуванням платіжної картки. Також доцільно підключити електронну послугу сповіщення про проведені операції, наприклад, сповіщення у вигляді коротких текстових повідомлень на мобільний телефон тощо.

Не рекомендується відповідати на електронні листи, в яких від імені банку пропонується надати персональні дані. Не потрібно відкривати сторінки в мережі Інтернет (сайти/портали), які вказані в листах (включаючи офіційну сторінку банку в мережі Інтернет), оскільки це можуть бути сторінки-двійники, через які можуть здійснюватися незаконні дії, сумнівні операції з використанням даних платіжної картки.

Перед використанням банкомату в Нацбанку рекомендують оглянути його на предмет наявності додаткових приладів, які не відповідають його конструкції і розташовані в місці набору ПІН або в місці, призначеному для прийняття карток (наприклад, наявність нерівно встановленої клавіатури). У разі виявлення вказаного необхідно відмовитися від використання такого банкомату.

Тримачеві кредитної картки не слід проводити жодних дій за підказками третіх осіб, а також користуватися їх допомогою під час здійснення операцій через банкомат.

Регулятор не рекомендує використовувати платіжну картку в торговій мережі для оплати товарів чи послуг, якщо торгівець/продавець/касир (у ресторані, магазині, на АЗС і т.д.) викликає недовіру.

Якщо під час спроби здійснити оплату товарів чи послуг з використанням платіжної картки не вдалося успішно провести операцію, необхідно зберігати один примірник виданої терміналом квитанції для перевірки відсутності вказаної операції у виписці про рух коштів по картковому рахунку.

Для оплати товарів (послуг) через мережу Інтернет Нацбанк рекомендує використовувати окрему платіжну картку (так звана "віртуальна картка") з граничним лімітом, яка передбачена тільки для цієї мети і не дає змоги здійснювати з її використанням операції в торговій мережі і зняття готівки. Також рекомендується використовувати сторінки в мережі Інтернет (сайти/портали) тільки відомих і перевірених інтернет-магазинів.

У разі звільнення з місця роботи або дострокового розірвання договору за ініціативою тримача картки (якщо клієнт не планує використовувати надалі даний рахунок, а також якщо банком передбачено стягнення комісійної винагороди за його обслуговування) доцільно закрити поточний/картковий рахунок, який був відкритий для отримання заробітної плати. Для цього необхідно звернутися із заявою про закриття рахунку в банк, якщо інше не передбачене договором, повернути платіжну картку (у разі потреби) і одержати виписку про рух коштів по картковому рахунку.

Під час закриття карткового рахунку (після виконання зобов`язань або в разі розірвання чи закінчення терміну дії договору) банк зобов`язаний видати залишок коштів (у разі його наявності) і на вимогу тримача платіжної картки – довідку про закриття рахунку і повернення платіжної картки, кредиту і відсотків за ним.

НБУ зобов`язав банки провести серед працівників, які здійснюють обслуговування тримачів платіжних карток, відповідну роботу щодо неухильного дотримання вимог даних рекомендацій і розмістити текст рекомендацій в місцях, доступних для ознайомлення тримачів платіжних карт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, кількість шахрайських операцій з використанням платіжних карток в Україні в 2009 році збільшилася в 6,5 разу порівняно з 2008 роком – до 39,338 тис. операцій. Збитків від карткових шахраїв минулого року зазнали 44 українських банки, їх сума збільшилася на 6,120 млн. грн. і становить майже 12,970 млн. грн.

У Нацбанку таку ситуацію пояснюють перш за все тим, що банки – члени міжнародних платіжних систем не приділяють належної уваги захисту інформації, а також продовжують емітувати платіжні картки з магнітною смугою, які на сьогодні є вкрай незахищеними.