Міжбанк закрився на рівні 7,9775/7,9795 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9715/7,9845, до 12:00 звузився спред - 7,9765/7,9810. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9775/7,9795 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9800.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2674/0,2678, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2675/0,2678. На час закриття ціни підвищилися - 0,2678/0,2680.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,8025 (-0,0625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3635/1,3710.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8825/10,9030, до 12:00 ціни встановилися на рівні 10,8885/10,8970. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору - 10,9085/10,9170.