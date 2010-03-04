НБУ: В Україні грошова маса в лютому збільшилася на 0,4%

В Україні в лютому 2010 року грошова маса збільшилася на 0,4% (з початку ц.р. скоротилася на 1,1%) – до 481,8 млрд. грн., монетарна база виросла на 0,7% (з початку ц.р. скоротилася на 2,2%) - до 190,7 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг депозитів у лютому ц.р. збільшився на 0,3% (з початку ц.р. скоротився на 0,7%) – до 325,5 млрд. грн. за рахунок зростання обсягу депозитів фізичних осіб на 1,7% (з початку року - на 2,1%) - до 215,9 млрд. грн. Приріст депозитів населення в лютому відбувався за рахунок зростання вкладів як в національній (на 3,2%), так і в іноземній валюті (на 0,5%). При цьому кошти юридичних осіб у лютому зменшилися на 2,4% (з початку року - на 5,8%) - до 109,6 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладів збільшився в лютому на 0,03% (з початку року зменшився на 2%) - до 703,4 млрд. грн. Водночас обсяг кредитів, наданих юридичним особам, збільшився на 0,6% (в т.ч. в національній валюті - на 1,7%). Обсяг кредитів, наданих населенню, в лютому зменшився на 1,2%.

Середньозважена ставка по кредитах у національній валюті збільшилася із 17,4% у січні 2010 року до 17,9% у лютому 2010 року. Середньозважена вартість депозитів у гривні за той самий період збільшилася з 12,4% до 13,1%. Середньозважена вартість кредитів в іноземній валюті збільшилася з 10,3% у січні 2010 року до 10,4% у лютому 2010 року, по депозитах в іноземній валюті - збільшилася з 9,2% до 9,3%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка зменшилася з 6,2% річних у січні 2010 року (зокрема по кредитах овернайт - 2,7%) до 4,9% (по кредитах овернайт - 2,2%) в лютому 2010 року.

У лютому було зафіксовано збільшення обсягу готівки поза банками на 0,6% (з початку року - зменшення на 1,9%) - до 153,9 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в лютому збільшилася до 32% порівняно з 31,9% у січні 2010 року.

Національний банк України в лютому провів операції з мобілізації коштів банків на загальну суму 16,3 млрд. грн., обсяг операцій з рефінансування становив 1,6 млрд. грн. (з початку року відповідно 33 млрд. грн. і 3 млрд. грн.).

Обсяг коррахунків банків у лютому зменшився на 3,1% - до майже 17 млрд. грн.

Загальний обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в лютому, становив 11,8 млрд. грн., зокрема 5,8 млрд. грн. було перераховано банками на окремий рахунок в Національному банку України.

За даними НБУ, динаміка бюджетних коштів у лютому на стан ліквідності банків суттєво не впливала. Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в лютому зменшився на 27,1% - до 1,4 млрд. грн.