НБУ в лютому викупив ОВДП на 6,8 млрд. грн.

Національний банк України в лютому п.р. здійснив операції з викупу у банків облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за номінальною вартістю на загальну суму 6,8 млрд. грн. (у січні п.р. – на 6,32 млрд. грн.). Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

До Державного бюджету України минулого місяця за наслідками розміщення на первинних аукціонах ОВДП надійшло 3 млрд. 865,27 млн. грн. (з початку року – 5 млрд. 032,09 млн. грн.).

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених для докапіталізації) на загальну суму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

Середньозважена прибутковість паперів за наслідками первинного розміщення в лютому становила 22,89% річних (з початку року - 22,76% річних).Середньозважена прибутковість ОВДП з урахуванням зобов`язань, випущених для докапіталізації банків, у лютому становила 18,64% річних (з початку року - 19,26% річних).

Погашення і сплата доходу за урядовими паперами здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який в лютому 2010 року становив 2 млрд. 505,86 млн. грн., зокрема основний борг – 1 млрд. 757,20 млн. грн., виплата доходу - 748,66 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, протягом 2009 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн. Нацбанк здійснив операції з викупу за номінальною вартістю у комерційних банків держоблігацій на загальну суму 34,89 млрд. грн., з яких папери на 29,34 млрд. грн. були монетизовані з метою докапіталізації банків.