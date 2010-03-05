Долар у світі дешевшає

Курс долара до євро знижується після оприлюднення даних про скорочення числа заявок на допомогу з безробіття в США.

Інвестори також очікують у п`ятницю більш позитивних даних про ринок праці в цілому, ніж прогнозують економісти, повідомляє агентство Bloomberg.

Євро подорожчав до 9:00 у п`ятницю до 1,3594 долара з 1,3587 долара на кінець попередньої сесії в Нью-Йорку.

Курс американської нацвалюти до єни склав до цього часу 89,28 єни проти 89,02 єни днем раніше.

Вартість євро до єни зросла з 120,91 єни до 121,36 єни.