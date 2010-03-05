Міжбанк відкрився підвищенням

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9730/7,9860 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2671/0,2676, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,8255/10,8460. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3577/1,3579 (четвер - 1,3655/1,3657).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9800.