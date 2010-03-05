Банк «Форум» збільшить статутний капітал до 4,68 млрд. грн.

Акціонери Банку «Форум» прийняли рішення про збільшення статутного капіталу на 2,42 млрд. грн. – до 4,68 млрд. грн. Як мовиться у повідомленні банку, переданому агентству УНІАН, рішення було ухвалене на позачергових зборах акціонерів 4 березня ц.р.

«Приватне розміщення 242 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна на загальну суму 2 420 млн. грн. буде проведена серед акціонерів банку», - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, вчора Commerzbank оголосив про збільшення своєї частки в АКБ «Форум» з 63% до 89,3%.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2010 року склали 19,453 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 17 млрд. грн., зобов`язання - 17,587 млрд. грн., власний капітал – 1,867 млрд. грн., статутний капітал – 2,260 млрд. грн.

Банк «Форум» в 2009 році одержав збиток 664,557 млн. грн. проти 10,271 млн. грн. прибули в 2008 році.

Commerzbank – друга найбільша кредитна установа Німеччини. За станом на кінець 2009 року Commerzbank AG мав в своєму розпорядженні активи на суму 844 млрд. євро.