США представлять світу нову 100-доларову купюру

Нова 100-доларова банкнота буде представлена американцям і всьому світу 21 квітня 2010 року. Про це повідомляється в прес-релізі на спеціальному сайті, присвяченому випуску американських банкнот нового зразка, передає Лента.ру.

У презентації братимуть участь міністр фінансів США Тімоті ГАЙТНЕР, казначей Роза РІОС і голова Федеральної резервної системи Бен БЕРНАНКЕ.

Нову купюру буде введена в обіг, щоб відновити її систему захисту від підробок. Урядові органи США проведуть велику інформаційну кампанію, спрямовану на знайомство громадян із новою банкнотою до того часу, коли її буде пущена в обіг. Інформаційні матеріали про неї будуть доступні для скачування з сайту з 21 квітня.

100-доларова банкнота є найбільшою з тих, що знаходяться у вільному обігу. Близько 2/3 усіх таких купюр циркулюють за межами США.

Дизайн 100-доларової банкноти у минулому змінювався більше 10 разів. Останні зміни відбулися в 1996 році. Очікувалося, що чергове оновлення відбудеться в кінці 2008 року, але цього не відбулося.