НБУ сьогодні готовий викуповувати валюту по 7,98 грн./дол.

Національний банк України (НБУ) сьогодні на міжбанку готовий викуповувати валюту по 7,98 грн./дол. Про це йдеться у телеграмі НБУ, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9730/7,9860 грн./дол.

Нацбанк з початку березня виходить на ринок з покупкою долара по курсу 7,9800 грн/дол.

Як повідомлялося, за даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (покупка і продаж в доларовому еквіваленті) за лютий 2010 р. склав 10 млрд. 676,5 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць склало «мінус» 561,1 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).