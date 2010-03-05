Розмір Фонду гарантування вкладів скоротився

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у лютому 2010 року скоротився на 6% і таном на перше березня 2010 року склав 3,966 млрд. грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Станом на 5 березня цього року кількість учасників Фонду склала 170 (на 1 лютого - 169), кількість тимчасових учасників - 8 (на 1 лютого - 11).

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам банків "Українська фінансова група", "Східно-європейський банк", "Банк регіонального розвитку", "Європейський", "Національний стандарт", "Одеса-банк", "Причорномор`я", "Європейський банк розвитку і заощаджень".

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України у 2009 році склали більше 2 млрд. грн. (сума банківських внесків близько 927 млн. грн., з Державного бюджету - 1 млрд. грн.). При цьому, Фонд виплатив понад 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти ліквідовуваних комерційних банків.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2010 року складав 4,303 млрд. грн.