Кабмін: ставка валютного збору повинна складати 0,5%

Ставка збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти повинна відповідати рівню, встановленому базовим Законом України "Про збір на обов`язкове державне страхування".

Ця норма закріплена в постанові Кабінету Міністрів України №202 від 3 лютого 2010 року, текст якого розміщений на сайті Верховної Ради.

"Слова і цифри " у розмірі 0,2% " замінити словами "у встановленому законом розмірі", - такі зміни вносить постанова уряду в Порядок сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Як повідомляв УНІАН, Пенсійний фонд України (ПФ) надіслав у Кабінет Міністрів лист щодо ставки збору в ПФ з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти, у якому заявляє, що цей збір в 2010 році повинен складати 0,5%.

Зокрема, на думку ПФ, це рішення засноване на тому, що Законом "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" ставку збору з 2008 року встановлено у розмірі 0,5%. У той же час зниження збору до 0,2% було передбачене тільки в бюджеті на 2009 рік. Таким чином, вважає ПФ, оскільки бюджет на 2010 рік доки не прийнятий, ставка збору (0,5%) повинна ґрунтуватися на нормах Закону "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування".