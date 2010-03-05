Міжбанк: курс долара дещо зріс

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися такими котируваннями - 7,9730/7,9860, до 12:00 звузився спред 7,9750/7,9810. До закриття торгів цінові рівні встановили на значеннях - 7,9770/7,9800 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБІінесКонсалтинг", об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9800.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2671/0,2776, до 12:00 ціни піднялися до 0,2675/0,2677. До закриття ціни знизилися до 0,2673/0,2676. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,8175 (+0,0150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у дуже вузькому діапазоні 1,3570/1,3605. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,8255/10,8460, до 12:00 ціни пішли вгору 10,8395/10,8505. До закриття торгів цінові показники EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8355/10,8440.