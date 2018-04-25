Гроші почали повертатися з «тіні»...

Можемо себе привітати - гроші почали поволі, але упевнено повертатися з «тіні». Згідно з даним НБУ , за підсумками лютого скоротилася частка готівки у грошовій масі. З початку року в реальний сектор економіки «повернулися» близько 3 млрд. грн. Це мало, якщо врахувати, що «втекли у тінь» понад 100 млрд. грн. Але початок вже є. І якщо уряд буде сформований найближчим часом, то потік «з тіні у світло» зростатиме. А там дивись і посиляться тенденції до одужання нашої економіки від доларової залежності. Хоч гроші і стали поступати на рахунки банків, але любов до «живих зелених» залишається головним захопленням вітчизняного бізнесу. Тільки у лютому готівкової валюти було куплено на суму більше 711 млн. дол. Велика частина цих грошей пішла на обслуговування все тієї ж «тіньової економіки». Але на відміну від попереднього року, покупка здійснювалася в умовах зниження курсу долара.

І ще один показник. У лютому об`єм банківських депозитів збільшився на 977,4 млн. грн., з початку року - на 2,27 млрд. грн. Приріст внесків був би великим, коли б гроші не знімали юридичні особи. У лютому фізичні особи розмістили на рахунках у банках майже 3,7 млрд. грн., а юридичні вилучили 2,7 млрд. грн., при чому в основному з валютних внесків. До того ж, намітилася тенденція продажу цієї самої валюти, яка була «притримана» юрособами до кращих часів. Про це свідчить збільшення обсягів операцій на міжбанку.

Що стосується зростання внесків, то згадати про банки населення змусила стабільність курсу долара. І хоча побоювання ще є, але альтернативи депозитам немає. А «зелений», навіть якщо лежить під подушкою, він, капосний, усе одно знецінюється. Але на сьогодні гривневі внески ростуть значно швидше, ніж валютні. За ними ставки вищі, що є основним фактором при виборі типу депозиту.

А зараз про те, як дають у борг. За даними Нацбанку, у лютому об`єм наданих кредитів зріс на 185 млн. грн. При цьому позика юридичних осіб збільшилася на 3,056 млрд. грн., а населення – скоротилася на 2,87 млрд. грн. Але перш ніж радіти за вкладення в економіку, варто пригадати, що до переліку юридичних осіб, яким надавали кредит, входять і структури «Нафтогазу», їм виділяли «допомогу» для розрахунку за російський газ. З урахуванням цього можна сказати, що реальне зростання кредитування юридичних осіб склало не більше 300-400 млн. грн.

Загалом зараз банки максимально сконцентрували свої зусилля на поверненні грошей за кредитами від населення. Що стосується юридичних осіб, то це зробити набагато складніше, а в деяких випадках просто неможливо. Покрити збитки за позиками юридичних осіб можна тільки за рахунок повернення коштів громадянами, при цьому з`являється можливість наново кредитувати бізнес.

А зараз про золотовалютні резерви. Звичайно, тут нас підкачали розрахунки за газ. І хоча в окремі дні НБУ викупляв валюту на міжбанку для поповнення засіків, які значно збідніли, ситуація не змінилася на краще. За підсумками лютого валютні резерви України скоротилися на понад 1 млрд дол. – до 25,2 млрд. дол. Швидко компенсувати втрати допоможе черговий транш МВФ. Але можна обійтися і без цього. Надійніший валютний ресурс – масовий притік грошей з офшорів. Натяки на це є, справа за часом…

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)