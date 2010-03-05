В Україні пропозиція інвалюти перевищила попит

Минулого місяця на міжбанківському валютному ринку України уперше з вересня 2008 року спостерігалося перевищення пропозиції іноземної валюти над попитом.

Про це йдетьсяу повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

У Нацбанку пояснюють, що поліпшенню ситуації "сприяло наближення обсягів поступлень іноземної валюти на користь резидентів до їх переведень за кордон", що дозволило НБУ як мінімізувати свої негативні валютніінтервенції, так і поповнювати в останні дні місяця міжнародні резерви за рахунок викупу надлишку пропозиції на міжбанківському ринку.

Також Нацбанк нагадує, що на початку лютого з його допомогою були підтримані платежі по зовнішніх контрактах НАК "Нафтогаз України".

Загальне поліпшення ситуації на валютному ринку дозволило Нацбанку зменшити кількість цільових аукціонів для задоволення потреб клієнтів банків - фізичних осіб для погашення ними заборгованості за валютними кредитами. На аукціонах в лютому було продано 33,5 млн. долл. США, 0,1 млн. євро і 1 млн. швейцарських франків.

Зростання пропозиції іноземної валюти сприяло зміцненню гривні як у міжбанківському, так і готівковому сегменті валютного ринку. Упродовж місяця курс безготівкової гривні відносно долара США зміцнився на 0,43% - до 7,9788 грн./дол., а готівкової гривні за операціями продажу доларів - на 1,09%, до 8,0135 грн./дол.

Офіційний курс гривні в лютому зміцнився відносно долара США на 0,14% до 7,99 грн./дол., до євро - на 3,78%, до 10,7777 грн./євро, а до російського рубля - знизився на 0,89%, до 2,6587 грн./10 рублів.