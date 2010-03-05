НБУ затвердив Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій
Це передбачено новою постановою
Національний банк України затвердив Положення про порядок державної реєстрації НБУ іноземних інвестицій.
Це передбачено Постановою НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (реєстрація Мін`юсту від 1 березня 2010 р. під № 195/17490), текст якого має УНІАН.
Положення передбачає, що іноземний інвестор у термін, що не перевищує 30 днів з дати здійснення іноземної інвестиції, повинен подати в НБУ ряд документів для її реєстрації.
Реєстрація іноземних інвестицій передбачена українським законодавством з 24 листопада 2009 року, з дня набрання чинності закону, яким Нацбанк зобов`язувався розробити і ухвалити відповідне Положення.
НБУ звертає увагу на те, що для іноземних інвестицій, які були здійснені в Україну в період з 24 листопада 2009 р. до дати набрання чинності Постанови № 762, початком відліку 30-ти денного терміну вважається не дата їх фактичного здійснення, а дата набуття чинності Постановою № 762.
Крім того, зазначеною постановою внесені зміни до Положення про порядок іноземного інвестування в Україну. Зокрема, інвестиційним буде вважатися тільки той внесок, який здійснений іноземним інвестором - юридичною особою без права зменшення суми вкладу.
З Положення виключено вимогу щодо обов`язкового використання рахунку торговця цінними паперами щодо операцій здійснення/повернення портфельних інвестицій.
Постановою № 762 також вносяться зміни до Положення про порядок і умови торгівлі іноземною валютою. Зокрема, у порівнянні з попередньою редакцією, передбачена можливість купівлі іноземної валюти з метою виконання уповноваженим банком власних зобов`язань за депозитними операціями в іноземній валюті виключно в частині повернення відсотків за вкладами (депозитами) в іноземній валюті.
Дія цієї норми поширюється на всі операції уповноваженого банку щодо повернення вкладів (депозитів) в іноземній валюті, які будуть здійснюватися на підставі договорів банківського вкладу (депозиту), укладених або пролонгованих після набрання чинності Постанови № 762. «Тобто, купівля уповноваженим банком іноземної валюти з метою виплати клієнтові суми вкладу (депозиту), розміщеного в іноземній валюті, у цих випадках забороняється. Ця операція повинна здійснюватися уповноваженим банком за рахунок власних коштів в іноземній валюті», - йдеться у супровідному листі до Постанови № 762.
Постанова № 762 набуває чинності з дня її офіційної публікації.