Тимошенко: Азаров перекрутив результати роботи її уряду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Микола АЗАРОВ (лідер фракції Партії регіонів у ВР), виступаючи у Верховній Раді 3 березня перед голосуванням за висловлення недовіри уряду, спотворив результати роботи очолюваного нею Кабінету міністрів.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі програми Шустер Live.

Ю. ТИМОШЕНКО зазначила, що нарахувала у його виступі 113 фактів "відвертої неправди". "Я думаю, що дивною була б інша команда, яка почала б хвалити опозицію або колишній уряд", - сказала прем`єр-міністр.

Сама ж Ю. ТИМОШЕНКО позитивно оцінила результати роботи свого уряду в умовах кризи. "Ми Україну як малу дитину в кризу на руках винесли з полум`я", - зазначила Ю. ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня з парламентської трибуни М. АЗАРОВ, зокрема, заявив, що уряд Ю. ТИМОШЕНКО продемонстрував «катастрофічний провал» в усіх галузях економіки.